Nessuno scambio in vista, anche perch​é Harry Maguire non gioca nella Juventus. Eppure, il centrale difensivo del Leicester, potrebbe essere il pretesto, se non addirittura la causa, di una possibile accelerata nella complicata situazione Lukaku. I Red Devils, si sa, puntano Maguire da inizio mercato, ma non per questo le foxes fanno sconti alla squadra di Manchester. Così, per far fronte ad una spesa tanto ingente, sugli 80 milioni di euro, saranno necessarie tutte le risorse disponibili. Compresi i soldi per Lukaku: un messaggio che potrebbe incentivare la Juventus ad infiammare la trattativa, sempre che l'Inter non possa anticipare ogni mossa di Paratici. Sicuramente, come riporta l'Irish Indipendent, le due partite si giocano sullo stesso campo.