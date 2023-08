Come racconta il Corriere dello Sport, nella corsa per assicurarsi Romelu, i detentori sauditi dell'Al-Hilal stanno osservando con stupore la determinazione con cui il calciatore belga ha respinto le offerte. Il club arabo ha persino avanzato due proposte: una a metà luglio e l'altra all'inizio di agosto. L'ipotesi che a settembre, quando il mercato di Riad e dintorni rimarrà aperto, mentre quello europeo chiude i battenti, possa esserci un ulteriore tentativo nei confronti di Big Rom nel caso rimanesse senza squadra, non è da escludere.Lukaku ha risposto ai corteggiatori con una dichiarazione che dice molto: "". E la pista italiana che sembra avere il maggior peso è quella che conduce alla Juventus. Il calciatore ha preso una decisione: vuole soltanto la maglia bianconera.Nel quartier generale del Chelsea, si è svolto recentemente un incontro tra i vertici dirigenziali per discutere della situazione. Nonostante il disinteresse apparente mostrato nei confronti dei media locali, i Blues hanno l'intenzione concreta di avanzare una nuova offerta alla Juventus. Questa offerta supererà quella presentata nei giorni precedenti. I 20 milioni aggiuntivi proposti insieme al trasferimento di Lukaku (il Chelsea è disposto ad arrivare fino a 28 milioni) nSaranno necessari almenoper ottenere il benestare dei responsabili finanziari Scanavino e Giuntoli e siglare l'accordo.La differenza di età di 7 anni tra Lukaku e Dusan Vlahovic non incide significativamente sull'equilibrio delle trattative. Tuttavia, l'aspetto finanziario gioca un ruolo chiave. Lukaku arriverebbe alla Juventus beneficiando degli incentivi fiscali del decreto crescita, che dimezzerebbero le tasse sul suo stipendio. D'altra parte, l'ingaggio di Dusan avrebbe un impatto significativo sul bilancio della Juventus, con un totale di 43 milioni tra ammortamenti e stipendi lordi, rispetto ai 14 milioni attuali.