Dybala allo United o al Tottenham e Romelu Lukaku alla Juventus: doveva andar così, alla fine non se n'è fatto niente. O meglio: alla fine, Romelu è andato all'Inter, da Conte. E contro la Juve ha pure perso. A raccontare il retroscena di mercato è stato il suo agente, Federico Pastorello, a Sky Sport: "Se oggi Lukaku sta indossando la maglia dell’Inter è solo per il mancato passaggio di Paulo Dybala al Manchester United. Romelu voleva lasciare la Premier e voleva trasferirsi in un club dove si sentisse amato. Lui ha notato subito l’affetto e il calore dei tifosi dell’Inter rispetto a quelli della Juve, e questo ha fatto la differenza. L’arrivo di Lukaku alla Juve avrebbe fatto piacere a tantissimi tifosi, ma per l’Inter invece il suo ingaggio rappresentava una svolta dopo l’arrivo di Antonio Conte, la volontà di provare ad aprire un ciclo vincente. E lui questa cosa l’ha percepita subito, anche sui social. All’Inter si è sentito voluto. Conte ha fatto molta pressione sulla società per avere il giocatore".