La Juve ha provato un approccio per Lukaku. Come raccontato da Sky Sport, nella scorsa settimana Fabio Paratici ha provato a strappare il sì di Romelu Lukaku attraverso il suo procuratore Federico Pastorello. Per Sky, quest'operazione potrebbe avere due sviluppi principali: innanzitutto potrebbe essere una manovra di disturbo per l'Inter, che è ferma sul belga in questo momento. Allo stesso modo, un eventuale arrivo dell'ex Chelsea bloccherebbe anche Icardi all'Inter, dal momento che il Napoli starebbe accelerando per Rodrigo del Valencia. Intanto, giorni dopo, continuano i contatti tra Paratici e Pastorello. Si tiene calda la pista...