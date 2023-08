Non è la prima volta che Romelusi trova vicino alla Juventus. Quasi bianconero, l’attaccante belga, lo è già stato nell’estate 2019. Big Rom giocava nel Manchester United, era in rotta con i Red Devils e promesso sposo dell’Inter e di Antonio Conte, che lo aveva messo in cima alla propria lista dei desideri. In una fase di stallo tra i nerazzurri e gli inglesi, i bianconeri hanno sfiorato il clamoroso sorpasso tentando lo scambio con Paulo Dybala. Tutto (quasi) fatto, con tanto di chiacchierata tra il belga e Sarri (al tempo allenatore juventino), poi saltato per il rifiuto dell’argentino. Alla fine Lukaku ha raggiunto l’Inter e Conte. Lo riporta Gazzetta.