Juve avanti, ma l'Inter non molla la pista Lukaku. Secondo Tuttosport, i nerazzurri hanno reagito in modo calmo alla mossa della Juve. Marotta non sembra infatti intenzionato ad alzare l'offerta di 60 milioni più bonus arrivata nei giorni scorsi (e già rifiutata dallo United). La richiesta del Manchester è chiara: 83 milioni più 5 di bonus. Pastorello è in contatto diretto con i vertici interisti per capire le loro intenzioni. Anche perché Marotta e Ausilio stanno per chiudere Dzeko: domani, in Lega, nuovi contatti con la Roma . Inter pronta ad alzare l'offerta da 12 a 15 milioni.