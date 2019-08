Ieri l’Inter è ufficialmente tornata in corsa per Romelu Lukaku, oggi prepara il sorpasso. Sì, perché i continui rifiuti di Dybala hanno praticamente chiuso la trattativa con il Manchester United e riaperto le porte all'Inter per il belga, che da settimane vive e lavora da separato in casa. Un colpo di scena da ultimi giorni di mercato, con Conte che spera di abbracciare presto il centravanti e l'Inter che prepara il rilancio devisivo: 70 milioni bonus compresi? No, serve di più. Così, la Juve ha allontanato Lukaku tenendo Dybala e ora Marotta studia il colpo.