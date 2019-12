Al New York Times, Romelu Lukaku ha raccontato un retroscena sul suo arrivo in Serie A: "Cristiano Ronaldo mi ha detto che la Serie A è il campionato più difensivo e più duro del mondo. Ha detto di aver segnato goal ovunque, ma questo è stato il posto più difficile per farlo. E se Cristiano Ronaldo pensa che sia difficile, allora deve essere davvero difficile. È più difficile dell'Inghilterra: in Premier si gioca un calcio più intenso, ma qui è un altro modello di gioco".