Lukaku, attaccante belga dell'Inter, ha parlato prima della gara contro la Roma: "Quando sono in campo a San Siro mi rendo conto di aver realizzato uno dei miei sogni di sempre, ho sempre voluto giocare per l'Inter. Vestire questa maglia è un orgoglio incredibile, vincere è qualcosa di grandioso. Io sono interista".



"Il mio rapporto con Conte? Lo sapevo fin dall'inizio che ci sarebbe stato un rapporto speciale. Gli scrissi: 'Arrivo', nell'estate del 2019".



"Il gol più bello segnato con la maglia dell'Inter? Scelgo il 3-0 segnato al Milan. Racchiude tutte le mie caratteristiche: la corsa, la potenza, la precisione. E ha avuto un significato profondo per me e per il nostro campionato".



"Questa squadra ha vinto perché si è fortificata grazie a uno spirito di gruppo eccezionale. La voglia di vincere ce la siamo trasmessa a vicenda".



"In campo combatto per la squadra, fuori dal campo amo la musica, le persone sincere, vivo per la mia famiglia e amo rendere felici gli altri, la gioia degli interisti è anche la mia".