Nel giorno in cui Romelu Lukaku inizia la nuova avventura con la Roma, emergono dei retroscena sulle ultime settimane. In particolare, come raccontato da Sky Sport, dopo che l'attaccante belga ha deciso di non rispondere alle chiamate dell'Inter, il club nerazzurro ci aveva riprovato nel periodo successivo. La dirigenza dell'Inter però, aveva trovato un muro da parte dello spogliatoio, evidentemente non felice della situazione e per questo ha deciso di lasciar perdere definitivamente.