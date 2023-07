Secondo quanto raccolto da Sky Sport, la famosa "goccia che ha fatto traboccare il vaso" per quanto riguarda la fine del rapporto tra l'e Romeluconsiste nell'atteggiamento che l'attaccante belga ha tenuto nei giorni scorsi, risultando di fatto irreperibile ai dirigenti nerazzurri. L'apice, poi, si è raggiunto la scorsa notte, con la telefonata di Pieroche ha acceso i toni tra le due parti portando alla rottura, che ora sembra insanabile. Le tensioni, comunque, hanno radici profonde: per il bomber di proprietà del, infatti, il club di viale della Liberazione ha tirato troppo la corda, mentre lui - che nel frattempo ha iniziato a dialogare con la- si sarebbe aspettato di partire in ritiro fin dal primo giorno: da qui la prima lite con il direttore sportivo, a cui è seguita quella molto più accesa delle scorse ore.