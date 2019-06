Sembrava tutto fatto ed invece l’Inter dovrà lavorare ancora per concludere il primo grande colpo dell’era Conte. Si tratta di Romelu Lukaku. Il giocatore belga del Manchester United è vicinissimo ai nerazzurri, ma ancora non è arrivata la fumata bianca tanto attesa da Beppe Marotta. Lo rivela Mirror, secondo il quale l’operazione non si è ancora conclusa. Dunque ci sono chance importanti per gli altri pretendenti. La Juventus si era fatta avanti, ma ora valuta i pro ed i contro dell’operazione. Da una parte potrebbe farsi avanti per l’attaccante dei Red Devils, ma dall’altra parte avrebbe l’occasione di concludere la trattativa per Mauro Icardi.