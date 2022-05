Come racconta il Corriere dello Sport, Lukaku insiste nella sua volontà di tornare a tutti i costi in Italia, trovando pure la sponda di Tuchel, che darebbe il suo via libera. Logico che la preferenza del bomber belga è per l’Inter, ma occorrerebbe un complicato incastro: evidentemente l’unica formula possibile sarebbe il prestito e, insieme, un sostanzioso taglio dell’ingaggio da 12 milioni più 3 di bonus. Anche perché, essendo stato via dall’Italia solo un anno, Big Rom non potrebbe beneficiare del decreto crescita. In alternativa all’Inter, però occhio anche alla Juventus e, a questo punto, pure al Milan.