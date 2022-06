Entro la fine di questa settimana Beppe Marotta incontrerà nuovamente l'entourage di Paulo Dybala, nella persona di Fabrizio De Vecchi, intermediario, e non è detto che ci sarà anche Jorge Antun, visto che qualche frizione c'è stata. Incontro non definitivo ma decisivo, perché l'Inter sta prendendo tempo e, come titola Tuttosport, ora è "Lukaku che inguaia Dybala".