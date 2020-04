L'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku è stato protagonista di una diretta Instagram con l'ex nerazzurro Adriano: "Per me è un sogno poter parlare con lui, era il mio idolo da bambino: ha fatto grandi cose, sia con l'Inter che con la Nazionale brasiliana. Quando ero piccolo, mio padre non aveva i soldi per comprare la televisione. Ho visto tutti i suoi gol su YouTube. Io e lui insieme all'Inter? Faremmo 70 gol ogni stagione. Io penso di essere molto simile a lui: faccio gol, ma aiuto molto anche la squadra. Spero di fare ciò che ha fatto lui con la maglia nerazzurra".