Come racconta Tuttosport, sedovesse essere già in Arabia Saudita, la Juventus non si strapperà i capelli: in rosa ha Vlahovic e, anche se dovesse cederlo a fronte di un’offerta irrinunciabile, Giuntoli e Manna non difettano di fantasia e conoscenze per piazzare un colpo in entrata in grado di garantire alla Juventus, eventualmente, gol e qualità, anche in prospettiva futura. La lista è nutrita: dal canadese del Lille, Jonathan David, allo svizzero del Salisburgo, Noah Okafor, passando per l’italianissimo Gianluca Scamacca che ha la fila di pretendenti dalla Serie A