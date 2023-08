: è quanto riporta The Athletic, che conferma le sensazioni anticipate ieri da Calciomercato.com, e spiega come i Blues non vogliano correre il rischio di ritrovare il belga a Stamford Bridge oltre la chiusura del mercato e per questo si sono convinti a valutare soluzioni economicamente meno vantaggiose. Via quindi in prestito con obbligo di riscatto o prestito secco oneroso, con un ricco indennizzo, la stessa modalità vista con l'Inter lo scorso anno.- Una resa che apre alle pretendenti: non tanto ai club dell'Arabia Saudita, disposti anche a lavorare su un acquisto a titolo definitivo ma snobbati da Lukaku, quanto più a quelli di Serie A, come la Juventus. C'è sempre lei in lizza, con Giuntoli che è pronto ad affondare con l'apertura al prestito. Ma attenzione anche alla Roma. Ora l'opportunità è ghiotta.