Nelle ultime 48 ore il nome di Romelu Lukaku è stato accostato in maniera sensibile alla Roma di Josè Mourinho, con la piazza giallorossa che ora sogna la nuova coppia di attacco composta dal belga e Paulo Dybala. Ma prima della chiusura del mercato potrebbero esserci nuovi colpi di scena, perchè stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Chelsea avrebbe chiamato nuovamente il club bianconero per tentare di riaprire la trattativa. La motivazione sta nella proposta presentata dai giallorossi, che non prevede l'obbligo di riscatto, contrariamente a quanto pretendono i Blues.