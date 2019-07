Fabio Paratici starebbe studiando una strategia pazzesca per "beffare" l'Inter in questo rovente mercato estivo. I rapporti con Beppe Marotta, oggi amministratore delegato nerazzurro, sono ai minimi storici e Paratici vuole soffiargli Romelu Lukaku, per rinforzare l'attacco della Juventus. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, il direttore dell'area sportiva bianconera starebbe spingendo per Mauro Icardi come diversivo, prima di affondare il colpo per Lukaku negli ultimi giorni di mercato. E Marotta resterebbe beffato.