Continua a tenere banco sui quotidiani il futuro di Romelu Lukaku e tutta la situazione intorno all'attaccante belga, al momento fuori rosa nel Chelsea. Ne parla la Gazzetta dello Sport che racconta alcuni retroscena sulle ultime settimane e il "tradimento" nei confronti dell'Inter: "Ha giocato su più tavoli: ha chiamato il Milan e la Juventus, ovvero le due squadre rivali per definizione dell’Inter. Ma qui un altro retroscena può essere utile per capire quanto l’Inter oggi ritenga impossibile una marcia indietro. Come fidarsi ancora di una persona che fino a tre giorni prima del voltafaccia e del giochino scoperto dai dirigenti dell’Inter, agli stessi dirigenti inviava via whatsapp un report giornaliero dei suoi allenamenti in vacanza al mare, con tanto di foto e video allegati? Diceva e mostrava di sudare per l’Inter: così non era, l’hanno dimostrato i fatti. E così non potrebbe essere nuovamente."