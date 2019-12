Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, ha parlato al New York Times dell'arrivo in Serie A in nerazzurro:



IL RAZZISMO - "Mi ci sono trovato tante volte nella mia vita in situazioni come quella della partita col Cagliari. Ti costruisci uno scudo e porto la mia rabbia fuori dallo scudo. Penso sempre 'Adesso segno, vinco e vado a casa'. 'Black Friday' e la campagna delle tre scimme? So di non aver fatto abbastanza. Dico quello che penso, se qualcosa mi passa per la testa mi alzo e parlo".



RETROSCENA POGBA - Durante la campagna in Australia del Manchester United la scorsa estate Lukaku ha svelato a Pogba che sarebbe andato via: "L'ho preso da parte e gli ho detto che avevo chiuso col Manchester United. C'era la sensazione che io e Pogba fossimo i colpevoli della caduta del Manchester United".



LO UNITED - "​Fin dall'inizio è stato un 'Sì, ma...'. Ho segnato nella Supercoppa Europea e mi hanno detto, 'sì, ma ne ha sbagliato un altro'. All'esordio in Premier League ho segnato con il West Ham e 'Sì, ma...' Da allora ho immaginato come sarebbe andata avanti. Un anno allo United cancella gli 8 precedenti".



RETROSCENA RONALDO - "Ho parlato con Cristiano Ronaldo prima di arrivare all'Inter e Ronaldo mi ha detto: 'La Serie A è il campionato più difensivo del mondo'. Mi disse che ha segnato gol ovunque sia andato, ma l'Italia è quello più difficile. E se lo pensa Cristiano Ronaldo deve essere vero".



L'INTER - "Da marzo avevo preso la decisione di voler ricominciare da zero, di ricostruire la mia repuzione. Mi ero detto. La Premier è stata un bene per ma, ma dovevo andarmene. L'Italiano? Ci ho messo 2 o 3 settimane di lavoro intenso per impararlo. Ora nessuno mi parla più in inglese".