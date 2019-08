Romelu Lukaku ha detto si alla Juventus nonostante la promessa di qualche settimana fa di trasferirsi all'Inter. Secondo quanto riporta Repubblica, l'attaccante belga ha accettato l'offerta della Juve che ora aspetta solo il sì di Dybala al Man United per chiudere l'operazione. Il trasferimento di Lukaku alla Juve lascia strada al Napoli per l'acquisto di Mauro Icardi che a questo punto ha poche opzioni rimaste per il suo futuro. Dopo aver visto sfumare sia Pepé che (quasi) James, De Laurentiis sembra sicuro di voler virare sull'attaccante dell'Inter.