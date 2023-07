Come riporta Gazzetta,è un tipo abituato a fare harakiri. "Per conferma chiedere al Belgio, eliminato dal Mondiale in Qatar lo scorso dicembre dopo una serie incredibile di errori di Romelu. Oppure telefonare ad Antonio Conte, che sul campo - estate 2020 - ha lasciato un’Europa League per la gioia del Siviglia. Se non è abbastanza, citofonare a Simone Inzaghi, che ancora ha gli incubi la notte se ripensa a Istanbul e alla Champions League, l’occasione della vita. Lukaku è l’uomo che ha progettato l’ufficio complicazione cose semplici".Nel giro di pochi giorni - giusto per aggiungere un altro capitolo - è passato dall’essere uomo protagonista del mercato a calciatore che si allena fuori rosa nel Chelsea, con le riserve. Senza una pretendente vera che adesso voglia/possa correre a salvarlo.