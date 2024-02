gallery

Rieccoci: stavolta nel mirino dei social finisce direttamente. E sono critiche social a tinte bianconere.Le lamentele sui social dei tifosi della Juventus riguardo agli errori di Lukaku hanno preso vigore dopo una serie di clamorosi episodi. L'attaccante della Roma è incappato in alcuni sbagli, tra cui uno evidente in uno contro uno con il portiere nerazzurro Sommer.Questi errori hanno riportato alla memoria i rumors del, quando si parlava di uno scambio tra, all'epoca ancora al Chelsea.In particolare, molti tifosi hanno reagito alle critiche rivolte a Vlahovic per un errore commesso nella partita Inter-Juventus della settimana precedente. Questo ha alimentato il dibattito sulla coerenza delle prestazioni dei giocatori e sulla loro adattabilità ai rispettivi club.