Un festino abusivo per il compleanno finito con tante multe. Presenti 4 giocatori dell'Inter: Romelu Lukaku (il festeggiato), Achraf Hakimi, Ivan Perisic e Ashley Young. Pizzicati alle tre della notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 maggio all’hotel «the Square Milano Duomo», in via Federico Albricci. Sono state identificate in totale 24 persone, tra cui il direttore del ristorante dell’hotel che ha organizzato l’evento. Tutti sanzionati per la violazione della normativa sul contenimento del Covid-19. I 4 giocatori nerazzurri hanno violato le norme sul coprifuoco e infatti sono stati sanzionati dai carabinieri, intervenuti a seguito di una telefonata.