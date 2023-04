Romeluquesta sera contro il Benfica ha esultato nello stesso modo in cui lo aveva fatto a Torino contro la Juventus dove però era stato ammonito. Questo il commento di Simone Inzaghi in conferenza stampa:"Beh, sappiamo che esulta così. Credo sia stato giusto guardare e non intervenire. Gli attaccanti hanno fatto un ottimo lavoro, tutti, da Lautaro e Dzeko a Correa e Lukaku. Sono fondamentali, quest'anno non li ho avuti tutti a disposizione e ora cerco di impegnarli tutti perché meritano gare così".