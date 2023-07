, allenatore del Chelsea, ha parlato della situazione esuberi al Chelsea e anche di Romelu. Ecco le sue dichiarazioni: "Abbiamo 29 giocatori qui ed è una quantità enorme. In ogni partita tre, quattro, cinque giocatori non possono giocare e questo per l’umore è difficile. Se i giocatori non sono contenti troveremo una soluzione con il club e sistemeremo la situazione. Servono 22, 23, 24 giocatori con qualche giovane e basta".