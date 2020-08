L'Inter vince 2-0 l'ottavo di finale di Europa League contro il Getafe, squadra rivelazione spagnola. Sul neutro di Gelsenkirchen, il Getafe prova ad aggredire e costringe Handanovic a salvare il risultato, ma la squadra di Conte esce alla distanza e si porta in vantaggio al 33' con Lukaku, che di pura potenza sfugge a un avversario su lancio dalle retrovie e trova il diagonale vincente. Nel secondo tempo l'Inter rischia di subire il pareggio, ma Molina al 76' fallisce un rigore concesso dall'arbitro Taylor per braccio di Godin, e caccia definitivamente la paura all'83' col raddoppio di Eriksen, che capitalizza al meglio un rinvio maldestro della difesa avversaria. L'avversaria dei nerazzurri ai quarti scaturirà dalla sfida di domani tra Bayer Leverkusen e Rangers di Glasgow (andata, giocata a marzo: 3-1 per i tedeschi).