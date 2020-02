Romelu Lukaku sarà uno degli uomini da tenere d'occhio per la difesa della Juve nel big match di domenica sera all'Allianz Stadium tra bianconeri e Inter. L'attaccante belga poteva essere bianconero in estate visto che Fabio Paratici era arrivato ad un passo dallo scambio tra lui e Paulo Dybala che però ha detto no alla destinazione United. Lukaku aveva già trovato un accordo economico con la Juventus ma il no de La Joya ha bloccato tutto. Domenica si ritroveranno in campo l'uomo contro l'altro.