Il rimedio di Allegri è inserire Big Rom, il facilitatore: il belga garantirebbe fisicità, difesa del pallone, permetterebbe di aprire spazi per gli inserimenti dei centrocampisti e alla squadra di salire, offrendo la sponda per il lancio lungo come via più semplice e breve rispetto ad una manovra organizzata per raggiungere la porta. Il contrario, insomma, del necessario per esaltare Vlahovic, che ha bisogno di assist dalle fasce, di inserimenti delle mezzali e, più in generale, di un atteggiamento offensivo della squadra. Altrimenti soffre di solitudine in area avversaria e fatica, come si è visto lo scorso anno. Fuori Dusan, dentro Lukaku, insomma. Lo riporta il Corriere Torino.