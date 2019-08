Day 2 of a transfer soap: Romelu Lukaku is still training with Anderlecht today. With Man United refusing to comment.



Day 2 of a transfer soap: Romelu Lukaku is still training with Anderlecht today. With Man United refusing to comment.

​Romelu Lukaku rifiuta di allenarsi con il Manchester United e continua a lavorare connon si è mosso dal Belgio e come riporta Het Laatste Nieuws, nella giornata di oggi non si è allenato con i Red Devils a Carringhton come invece si aspettava il club inglese. Juve e Inter restano fortemente interessate al calciatore ma la posizione di vantaggio dei bianconeri si è affievolita dopo la complicazione delle trattative tra lo United e Paulo Dybala i cui agenti continuano a chidere commissioni altissime.C’è stato un rilancio di Ausilio e Marotta con l’entourage del belga, ma al momento non arriverà nessuna nuova offerta per lo United.la società sta pensando di inserire il cartellino di Mario Mandzukic nell’operazione coi Red Devils o di portare avanti la trattativa senza l'inserimento di contropartite, ma al momento resta molto difficile. Al momento l'operazione per i bianconeri è congelata, con l'Inter in pole e desiderosa di regalare il belga ad Antonio Conte al più presto. Intanto tra Lukaku e lo United il clima è sempre più teso...