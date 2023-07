Del possibile acquisto di Lukaku ha parlato Guido Vaciago, direttore di Tuttosport: "I dubbi sull’operazione che potrebbe portare Romelu Lukaku alla Juventus non sono pochi, perché a prima vista è in totale e clamoroso contrasto da quanto detto e filosofeggiato da dirigenza e proprietà finora. “Puntiamo sui giovani e sulla sostenibilità” ne è la summa che va in direzione contraria all’acquisto di un trentenne cedendo un ventitreenne, al pagare un ingaggio di 11 netti al posto di 7.5 netti, il tutto prendendo un giocatore che viene da una stagione complicata dagli infortuni ed è quindi quel tipo di giocatore dal quale la Juventus dovrebbe stare lontano per evitare altri casi Pogba e Di Maria. Imparare dai propri errori è saggio, perseverare è diabolico."