Continua a far discutere la situazione di Romelu Lukaku e in particolare come è avvenuta la rottura con l'Inter. "In quei giorni di caos", racconta il suo ex compagno Lautaro Martinez alla Gazzetta dello Sport, "ho provato a chiamarlo ma non mi ha mai risposto, lo stesso ha fatto con altri miei compagni. Ci sono rimasto male, è la verità".