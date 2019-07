Sette giorni. Sono quelli che mancano alla possibile chiusura dell'affare tra Juventus e Real Madrid, con Romelu Lukaku e Paulo Dybala sul piatto. Una sorta di data di scadenza, da vivere tra chiamate, proposte, idee e magari qualche incontro. Sette giorni per decidere se il belga lascerà lo United - questo ormai è certo - per la Juventus oppure se sceglierà l'Inter. A Manchester hanno già scelto l'offerta da presentare al club bianconero: Lukaku più 15 milioni per Dybala, con una plusvalenza da 88 milioni complessivi. Insomma, un super colpo, con Paratici e Sarri al lavoro, mentre Dybala riflette: vuole la Juve, ma potrebbe rinunciarci solo per un super contratto, superiore a quello attuale da 7 milioni e mezzo.



TUTTI I NOMI - Come scrive Tuttosport, però, i contatti incrociati tra Juve e Manchester United non si sono fermati nemmeno nel week end, con i due profili già nominati in prima linea, ma non solo. Incontri imminenti sono previsti per confrontarsi sull'affare, con altri nomi in ballo: Matuidi, Demiral e Rugani, infatti, piacciono molto ai Red Devils.