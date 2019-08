Niente da fare per la Juventus. Il no di Paulo Dybala è stato determinante per spingere Romelu Lukaku all'Inter. Affare fatto, quindi, come riporta Calciomercato.com sulla base di 65 milioni di parte fissa più 10 di bonus. Con un'ulteriore percentuale sulla futura rivendita, altra postilla dell'accordo, il Manchester United verrebbe così accontentato della richiesta iniziale fatta ai nerazzurri: i fatidici 83 milioni di euro - chiesti anche alla Juventus.