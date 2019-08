Your browser does not support iframes.

"Lukaku-Dybala, cose da pazzi". E' questo il titolo de Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni porta in prima il caso dell'estate: lo scambio tra l'attaccante belga e quello argentino che proprio Dybala ha messo in dubbio a causa delle alte commissioni chieste dell'entourage del calciatore. I prossimi due giorni saranno, per forza, quelli decisivi perché giovedì si chiude il mercato di Premier. Su Tuttosport spazio invece a Danilo che oggi arriva a Torino per sostenere subito le visite mediche.



Nella nostra gallery le prime pagine dei giornali in edicola