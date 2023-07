La Juventus ha tre giorni per provare a prendere Lukaku, prima della partenza per la tournée Usa. Giovedì, inoltre, scade la settimana che Giuntoli aveva indicato all’entourage del belga come primo extra time. Come scrive il Corriere dello Sport, l'affare sarebbe tutto definito, con 40 milioni al Chelsea e 9 netti a Lukaku per tre anni (più uno di opzione). Ma mancano l’uscita di Vlahovic, necessaria per poter investire su un nuovo colpo e che deve essere da non meno di 70 milioni di euro.Perciò, sono ore frenetiche da tutte le parti, anche perché l’insidia araba resta, con l’Al-Ahli che continua a far scricchiolare il banco da almeno una decina di giorni e un ultimo rilancio da 50 milioni tutti in una soluzione per il Chelsea e 50 in due anni come ingaggio a Lukaku. Il belga oggi non parte in tournée con il Chelsea ma resta a Londra nel gruppo degli esuberi, in attesa. Giuntoli, che oggi si presenta alla Juve, ha quindi 72 ore per incassare tanto da Vlahovic e investire su Lukaku, prima della partenza per gli Usa. L'ultima chiamata? Il 4 agosto, anche se potrebbe essere già troppo tardi.