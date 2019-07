Lo scambio tra Romelu Lukaku e Paulo Dybala è più di una semplice idea di mercato. L'azione di disturbo della Juventus nei confronti dell'Inter per il centravanti belga si è ormai trasformata in interesse concreto, tanto che l'operazione è ormai avviata e, già nelle prossime ore, potrebbe subire la svolta decisiva per chiudersi. I nerazzurri sono sempre più lontani, perché l'intesa tra i bianconeri e i Red Devils sembra essere ormai scritta: 83 milioni di euro il valore di Lukaku, poco più alto quello di Dybala, da raggiungere con un conguaglio economico intorno ai 10 milioni. Intanto, il belga ha detto sì alla Juventus dal punto di vista del contratto: c'è l'intesa quinquennale con i bianconeri e Lukaku gradisce eccome la destinazione, come racconta Calciomercato.com.



COSA MANCA - Manca, però, ancora la decisione di Dybala. La Joya approda giovedì a Torino, al rientro dalle vacanze dopo la semifinale di Copa America con la sua Argentina, e vuole incontrare Maurizio Sarri prima di dire addio alla Juventus. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il suo agente ieri in Inghilterra ha chiesto tra i 10 e i 12 milioni di euro a stagione per il trasferimento a Manchester, mentre l'offerta, per il momento, è ferma a 8.5, comunque più alta rispetto ai 7 percepiti attualmente a Torino. Dybala, insomma, è l'unico che in questo momento può far saltare lo scambio. Altrimenti Lukaku sarà presto un nuovo attaccante della Juventus.