Da una parte l'appeal di risollevare una piazza che continua a richiamare interesse, dall'altra le necessità di bilancio. Equilibrio particolare, quello che il direttore tecnicodeve mantenere. Al momento, il focus è suiche delimitano le sue azioni sul mercato della. Questi vincoli economici rendono le entrate e le uscite un gioco d'incastri delicato. E restano solamente due settimane per apportare ulteriori modifiche alla squadra bianconera.La più recente tessera in gioco rappresenta il sorriso quasi ironico di, che sembra aver preso la decisione di affrontare la svolta cruciale della sua carriera. Dopo un periodo lungo e proficuo con il Sassuolo, l'attaccante azzurro è determinato a cercare una destinazione più prestigiosa, Il club sta valutando attentamente i pro e i contro di questa possibile operazione. Le prime conversazioni dirette con il Sassuolo hanno rivelato una significativa discrepanza di valutazione. Carnevali, rappresentante del Sassuolo, valuta Berardi almeno 25 milioni di euro e preferirebbe un pagamento in contanti, senza l'aggiunta di giocatori come contropartite, tranne forse un giovane "Next Gen" con un valore contenuto. Dall'altro lato, Giuntoli per rendere sostenibile l'ingaggio di Berardi sarebbe disposto a cedere giocatori come Iling o Soulé.La chiave di volta per la trattativa riguardo acon il Chelsea è uno scambio. La fattibilità dell'operazione è legata anche al trasferimento in senso contrario di Dusan Vlahovic, a meno che non emerga una soluzione alternativa. Potrebbe anche essere che, vicino alla chiusura della finestra di mercato e nonostante l'interesse recente da parte del Tottenham, il Chelsea possa essere costretto a cedere temporaneamente il gigante belga in prestito per risolvere un problema salariale da 12 milioni di euro. Inoltre, il centrocampo rimane vuoto e dipenderà anche dalle possibili uscite. Lo Strasburgo ha già respinto le offerte di Lens e Wolfsburg per il giovane centrocampista, ma potrebbe lasciarlo partire per una cifra tra gli 18 e i 20 milioni di euro.