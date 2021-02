Lukaku contro la Juve, Lukaku contro Buffon, Lukaku contro il tabù da sfatare. Questa sera all'Allianz Stadium punta a togliere lo 0 dalla casella gol e assist in 4 partite contro la Juve.



Come scrive la Gazzetta: “Il belga non ha mai segnato alla Juve da quando gioca in Italia: 3 incroci, una vittoria e due sconfitte. La media di tiri nello specchio in campionato (1,3) si riduce a 0,7 davanti alla Juve. Però Big Rom in trasferta ha già segnato 7 volte e tirato 33. È come il fuoco, se trova ossigeno divampa. Starà a Pirlo non concederglielo. Vero che Lukaku non ha mai segnato alla Juve, ma sa come far male a Buffon. Di fatto, gli ha chiuso l’avventura parigina. Psg-Manchester United, 6 marzo 2019. I francesi hanno vinto a Old Trafford 2-0, ma perdono in casa 3-1 ed escono agli ottavi. I primi due gol li segna Lukaku, il secondo riprendendo una palla scappata dai guanti di Buffon che viene eliminato da un rigore subito in pieno recupero (Rashford), esattamente come l’anno prima con il Real Madrid (CR7). Un incubo”.