L'attaccante della Roma, Romelu Lukaku, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del canale ufficiale giallorosso, dove ha parlato anche di quella che sarà la prossima sfida contro la Juve.'Non dobbiamo mai essere tranquilli, dobbiamo essere sempre sul pezzo. Questo è importante nel calcio. Sono stato in situazioni nella mia carriera dove la squadra stava bene ma i risultati non sono arrivati. Questa settimana è molto importante per noi, affronteremo una squadra molto forte come la Juventus e vogliamo prepararci al meglio. Andiamo lì per fare il miglior risultato possibile'.