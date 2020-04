Le parole di Lukaku hanno fatto il giro del paese in pochi secondi. "C'era bisogno di un giocatore della Juve positivo per fermare il campionato, non è normale". Apriti cielo. Sono iniziate le polemiche ma la volontà dell'attaccante belga non sarebbe stata quella di attaccare i bianconeri. Come spiega Radio Sportiva non c'era volontà di Lukaku di attaccare la Juve ma le istituzioni. C'è voluta una positività che facesse scalpore per far capire che era il caso di fermarsi. Tutti i calciatori sembrano pensarla in questo modo e può essere un ostacolo per la ripresa.