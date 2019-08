Anche il Napoli si inserisce nella corsa a Romelu Lukaku. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club partenopeo ha preso contatti con l'agente del calciatore Federico Pastorello per cercare di aprire una trattativa per l'attaccante belga conteso da Juve e Inter. Il tentativo del club azzurro, tuttavia, non sarebbe andato a buon fine. I bianconeri attendono una risposta da parte di Dybala per chiudere lo scambio mentre l'Inter pensa ad un rilancio che però. ad oggi, non sarebbe ancora arrivato.