Al canale YouTube LightHarted, Lukaku ha parlato della nuova avventura all'Inter: "Conte? Mi voleva già quando era alla Juve nel 2013, abbiamo un buon rapporto. Mi ha mostrato cosa vuole da me, dove vuole che giochi. Ha vinto tre campionati in Italia e in uno è rimasto imbattuto. Alla Juve ha vinto lo scudetto con una squadra che era arrivata settima l’anno prima, imbattuto. La Premier è il mio campionato, il numero uno. Ma la Serie A è al secondo posto. Mio fratello gioca alla Lazio. Il mio lavoro è fare gol, ma è difficile farlo qui. Perché l'Inter? Non volevo stare in un posto dove non mi volevano. Non sono il tipo che rimane nel mezzo, o questo o quello, bisogna scegliere. Io credo nelle mie capacità e io lotto per quello in cui credo. Non voglio essere un problema. Cerchiamo una soluzione per non avere un giocatore infelice. Mi cercavano Inter e Juve, ma non erano le uniche".