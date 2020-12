Romelu Lukaku ha parlato a France Football: “Conte mi ha detto: ‘Se diventi forte lontano dall’area di rigore, nessuno potrà più fermarti’. Ricordo che me ne aveva già parlato nel 2014 durante i Mondiali, poco prima delle dimissioni dalla Juve, poi quando era al Chelsea. Il mister mi voleva già ai tempi della Juventus. Sapevo che prima o poi saremmo finiti a lavorare insieme. Quando l’Italia vinse col Belgio agli Europei del 2016, ho visto come il suo modo di giocare e rispecchiava in pieno il mio profilo”.



SCUDETTO - “Voi parlate di campionato italiano, ma io devo essere onesto: non possiamo parlare di questo visto come giochiamo nell’ultimo periodo. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Parlare di titolo per fare cosa? Siamo l’Inter! È un dovere battersi per vincere il campionato, è il minimo. Vedremo a marzo, stesso discorso per l’Europeo”.