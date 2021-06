Romelu Lukaku, all'account Twitter di Euro2020, ha commentato il suo percorso agli Europei: "Sono due grandi città. Solo il gioco è diverso: devi usare di più il tuo cervello in Italia. Qualcosa che hanno detto che non potevo fare... La Serie A è davvero dura tatticamente. Ogni incontro è diverso e a volte hai solo una possibilità per partita, quindi devi coglierla. Conte? A dire il vero non mi è mai piaciuto il gioco spalle alla porta, finché Antonio Conte non mi ha fatto vedere cosa potevo fare per la squadra. Anche per me stesso".