Belgio-Francia, semifinale di Nations League all'Allianz Stadium. La nazionale del c.t. Martinez chiude in vantaggio 2-0 il primo tempo contro Pogba, Rabiot e compagni (or ora, passato il quarto d'ora della ripresa, Benzema accorcia con una girata delle sue).Presi d'infilata i fratelli Hernandez, catena mancina che stasera non sta troppo premiando Deschamps, il centravanti del Chelsea ex Inter ha scaraventato il pallone sotto la traversa al cospetto di Lloris.già, ci voleva una partita tra nazionali per vederlo così in gran spolvero all'Allianz Stadium!andando a segno solo una volta su rigore (e in un match poi vinto dalla Juve, lo scorso mese di maggio). Dai Big Rom, contro i francesi una bella gioia all'Allianz te la sei tolta!