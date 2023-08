Lae ilhanno intrapreso nuovi contatti riguardo allo scambio tra Dusane Romelu, e la distanza per il conguaglio economico richiesto dalla Juventus si sta progressivamente riducendo. Anche se la forbice di differenza è ancora superiore ai 10 milioni di euro,Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, potrebbe non essere pienamente convinto della compatibilità di Vlahovic nel suo progetto di squadra,, allenatore della Juventus. Di conseguenza,Dal punto di vista finanziario, ci sono stati progressi tra. Laavrebbe abbassato la sua richiesta da, mentre il Chelsea avrebbe alzato la sua offerta da poco più di, includendo anche i bonus. Sebbene la distanza non sia ancora così ridotta da permettere una chiusura rapida dell'affare, rimane comunque untra le parti. Lukaku sembra essere d'accordo con la Juventus, pronto a firmare un contratto triennale da 8 milioni netti a stagione più bonus.Nel frattempo, il Chelsea ha ripreso gli allenamenti esi è allenatocon le riserve e i giocatori considerati "indesiderati". Inoltre, il club inglese ha annunciato i numeri di maglia per la nuova stagione,Questo è un segno che sia l'attaccante che il Chelsea ritengono conclusa la sua permanenza. SUn'altra speranza per il Chelsea è che ilpossa interessarsi a, soprattutto considerando la posizione inflessibile delsu. In questo scenario, lapotrebbe ricevere soldi dal Bayern Monaco e utilizzarli immediatamente per acquistare Lukaku dal Chelsea per circa 40 milioni.