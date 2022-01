A message from Romelu. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 4, 2022

Dopo il chiarimento con la società, la squadra e l'allenatore Tuchel, sono arrivate le scuse ai tifosi da parte di. In un'intervista pubblicata sul sito ufficiale del Chelsea, l'attaccante belga si è detto dispiaciuto per il caos che le sue dichiarazioni a Sky Sport - nelle quali, tra le altre cose, dichiarava di voler tornare un giorno non troppo lontano all'Inter - avevano scatenato: "Sapete il rapporto che ho con il club sin dalla mia adolescenza. Mi dispiace per quello che ho causato, capisco il vostro disappunto. Ora tocca a me riconquistare la fiducia e farò del mio meglio per dimostrare il mio impegno ogni giorno in campo, cercando di vincere le partite. Ho chiesto scusa all'allenatore, ai compagni e alla società, perché non era il momento di fare quell'intervista. Ora voglio andare avanti e ricominciare a vincere partite col Chelsea".