L'avvio di stagione dial Chelsea è stato al di sotto delle aspettative: soltanto 6 gol in 17 presenze, di cui l'ultimo segnato nel Boxing Day contro l'Aston Villa che ha interrotto un lungo digiuno in Premier League. Quello trae Lukaku è un rapporto che sembra non essere decollato, come testimoniano le parole dell'attaccante belga a ESPN Brazil: "Abbiamo parlato un paio di volte per capire cosa vuole da me in campo. Si tratta solo di avere un po' di chiarezza su come vuole impiegarmi. Io sono multidimensionale" - ha ammesso Lukaku - "e sono in grado di fare tutto ciò che mi chiede. Posso correre, pressare, tenere la palla e far salire la squadra. Volevo solo un'opportunità che ho avuto in questa occasione e io sono felice di aver aiutato la squadra".